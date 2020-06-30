Александр Логунов. Агентство здравоохранения (ATS) итальянской провинции Бергамо выявило 110 случаев воспаления легких с симптомами заражения коронавирусом, которые произошли в городе Альцано-Ломбардо с ноября по февраль, сообщает информагентство askanews.

Небольшой населенный пункт оказался в центре расследования местной прокуратуры в связи с не принятым властями решением о введении красной «карантинной» зоны после всплеска заражений Covid-19 в начале марта. Показания по этому делу дали премьер-министр Италии Джузеппе Конте, главы МВД и Минздрава.

В период между началом января и 23 февраля, когда в Альцано-Ломбардо появились первые положительные тесты на коронавирус, в больнице города уже насчитывалось 52 случая воспаления легких, вызванного «неустановленным возбудителем». Они составляют 60% из всех установленных медиками пневмоний за тот период. Вместе с тем, отмечает askanews, «неустановленный возбудитель» фиксировался в медицинских документах и ранее: так, за весь 2018 год он встречался 196 раз, а в 2019 – уже 256.

Как сообщила, в свою очередь, газета la Repubblica со ссылкой на данные прокуратуры Бергамо, по состоянию на конец прошлого года в Альцано-Ломбардо насчитывалось 40 пациентов, госпитализированных из-за «непризнанных вирусов». В этой связи издание отмечает, что тесты на коронавирус, уже после объявления о его вспышке в Китае, не проводились из-за протоколов Минздрава Италии.

По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах составило 240 тысяч, свыше 189 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 34 744 человека. В настоящее время количество случаев заражения коронавирусом и число жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта) в Италии.

В Ломбардии были зарегистрированы около 40% всех случаев заражения новым типом коронавируса и почти 48% летальных исходов (16 640). В провинции Бергамо, по официальным данным, насчитывается более трех тысяч жертв эпидемии, однако местные власти оценивают их в два-три раза больше.