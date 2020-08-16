Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что хотел бы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до ноябрьских выборов. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, в администрации рассматривали несколько вариантов мест и дат саммита, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Целью такой встречи в Белом доме называют объявление о прогрессе в выработке соглашения по контролю над ядерными вооружениями.

Одним из вариантов американская сторона считает подписание лидерами двух стран проекта соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3.

Как отмечают источники телеканала, это позволило бы Трампу продемонстрировать в преддверии выборов, что он в состоянии вести переговоры о соглашениях.

В Белом доме NBC News сообщили, что до выборов у Трампа еще будут встречи с мировыми лидерами, но не уточнили ничего конкретно про возможность общения с российским президентом.

Ранее Трамп заявил, что вряд ли поддержит предложенную Путиным идею проведения онлайн-саммита членов Совбеза ООН по Ирану. По его словам, он предпочел бы оставить это на послевыборный период.

Что касается темы контроля над вооружениями, то 16-18 августа в Вене пройдет очередной раунд переговоров по этому и другим вопросам стратегической стабильности между заместителем главы МИД Сергеем Рябковым и спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

Договор СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. Владимир Путин предлагал продлить его на пять лет без предварительных условий. Администрация США настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, в Пекине эту идею отвергают.

Встречи Путина и Трампа

Впервые Путин и Трамп встретились в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Тогда они провели двухчасовые переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове, а также вопросы борьбы с терроризмом. В ноябре того же года лидеры двух стран пообщались «на ногах» в рамках саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананге.

В июле 2018-го в Хельсинки состоялся двусторонний саммит, который Трамп впоследствии назвал «одной из лучших встреч», которые у него были. Следующая встреча планировалась на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре, но Трамп отменил ее из-за инцидента в Керченском проливе. Тем не менее президенты кратко пообщались на полях форума. Последний раз они встречались в июне прошлого года на очередном саммите G20 в Осаке.