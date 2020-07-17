Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности сокращения американского военного контингента в Южной Корее, пишет издание Wall Street Journal.

«Пентагон предоставил Белому дому варианты по сокращению американского военного присутствия в Южной Корее, поскольку две страны по-прежнему расходятся во мнениях относительно требования президента Трампа о том, чтобы Сеул значительно увеличил сумму, которую он платит за войска США, дислоцированные в стране», — пишет газета со ссылкой на источники.

По словам военного чиновника США, объединенный штаб Пентагона пересмотрел структуру вооруженных сил США в Южной Корее в рамках более широкого обзора способов перестановки и возможного сокращения военного контингента во всем мире.

Чиновники администрации Трампа, как пишет газета, отказались комментировать планы по сокращению военного присутствия в Южной Корее ниже нынешнего уровня в 28,5 тысячи американских военнослужащих и заявили, что решение о сокращении сил не было принято.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу Fort Trump («Форт Трамп»).