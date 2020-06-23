Индийские власти пытаются «надавить» на Москву, чтобы ускорить поставки российских зенитных ракетных систем С-400 из-за обострения отношений с Китаем, рассказали источники Bloomberg.

Агентство отметило, что этим вопросом будет заниматься министр обороны Раджнатх Сингх, который прибыл в Россию на парад Победы. Ранее сообщалось, что во время трехдневного визита политик планирует встретиться с российскими коллегами, чтобы обсудить углубление оборонного и стратегического партнерства.

В 2018 году Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти комплектов С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что Индия также планирует закупить у России 33 новых истребителя.

На прошлой неделе в районе долины Галван в Ладакхе произошло столкновение индийских и китайских военных. По предварительной информации, есть погибшие. Пекин и Нью-Дели возложили ответственность за произошедшее друг на друга. Позже главы МИД двух стран договорились как можно скорее снизить напряженность на границе.

Между Китаем и Индией существует давний территориальный спор об участке горной территории на севере Кашмира, также они не могут договориться о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Осенью 1962 года эти разногласия переросли в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах Пекин и Нью-Дели подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.