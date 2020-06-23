Сирийские системы противовоздушной обороны сработали в результате атаки с воздуха в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, сообщило государственное агентство САНА.

Как рассказали представители правительственных сил, в результате удара погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Отмечается, что вражеские объекты зашли со стороны Пальмиры и запустили несколько ракета по позициям сирийских войск.

Израильская армия, которая регулярно наносит точечные удары по территории Арабской Республики, отказалась комментировать эту информацию.

Накануне издание также сообщило о воздушной атаке по району Джебла, который находится в 15 километрах от российской авиабазы Хмеймим. Удары наносились боевиками при помощи беспилотников, два из которых были сбиты.

В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что пострадавших в результате атаки нет, а сама авиабаза работает в штатном режиме.