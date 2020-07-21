Захватившего автобус с пассажирами в Луцке мужчину, который представился Максимом Плохим, на самом деле зовут Максимом Кривошом. Об этом пишут «Волынские новости» со ссылкой на источники.

По данным издания, Кривош неоднократно сидел в тюрьме, где и написал книгу «Философия преступника». Также из официальных источников стало известно, что Максим Кривош проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. В 2014 году, находясь в заключении, он женился. Мужчина жил в Луцке на улице Дружбы Народов. После выхода из тюрьмы он находился в поле зрения полиции.

В Луцке у Кривоша есть много знакомых. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и был скрытным, не говоря о себе конкретной информации.

Издание пишет, что свою «Философию преступнику» Кривош смог издать тиражом 400 экземпляров, однако издательство книги неизвестно. В ней мужчина упомянул, судя по всему, реальные факты из своей жизни. Например, он написал, что вырос в интеллигентной семье, но в детстве насмотрелся боевиков и «решил стать крутым». В 11 классе его задержали на рынке с ружьем, но благодаря связям отца дело против него удалось закрыть. Учился же Кривош в духовной семинарии, однако через несколько месяцев разочаровался в церкви.

Есть в книге сведения и его криминальном прошлом. В частности, он утверждает, что был осужден на восемь лет тюрьмы за организацию и руководство бандитской группой. Срок он отбывал на Львовщине. Также он весьма туманно описывает свой первый срок в шесть лет, к которому его приговорили в 18-летнем возрасте. По словам мужчины, его осудили на основе некоего «досье», которое было у полиции на него.

«Досье моих подвигов, собранной ментами, позволило суда впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишение свободы», — приводит издание выдержку из книги.

Свой первый срок в тюрьме Кривош «отсидел до звонка».