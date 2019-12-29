Данные почти 30 тыс. пользователей портала госуслуг опубликованы в открытом доступе в Сети. Об этом пишет в воскресенье, 29 декабря, «Коммерсантъ».

По данным издания, в интернете доступны данные 28 тыс. жителей одного из российских регионов. Информация доступна на форуме, специализирующемся на утечках баз данных, рассказал основатель занимающейся кибербезопасностью компании DeviceLock Ашот Оганесян.

Речь идет о жителях Ханты-Мансийского автономного округа. Можно узнать не только фамилию, имя и отчество пользователя, но и номера телефонов, данные о детях, номера ИНН и СНИЛС, уточняет «Газета.ру».

В открытом доступе информация находится минимум с 3 декабря 2019 года.

Ранее в декабре независимые исследователи составили список из 200 самых популярных паролей, которые оказались в открытом доступе из-за утечек данных.