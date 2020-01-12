Народной артистки РСФСР Галине Польских вызвали «скорую», медики оказывают ей экстренную помощь. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 12 января.

По предварительной информации, 80-летняя актриса пожаловалась на головную боль, у нее поднялось давление. Решается вопрос о госпитализации артистки.

Галина Польских — советская и российская актриса, родилась в 1939 году в Москве. Известная в том числе по фильмам: «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень», «Дикая собака динго», «Ожидания», «Верность», «Журналист».

Ранее 9 января СМИ сообщили, что в Москве попал в больницу народный артист России Геннадий Юхтин. Отмечалось, что 87-летний актер получил травму бедра, упав у себя дома.