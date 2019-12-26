Водолазы, изучающие дно реки Мойка в Санкт-Петербурге, обнаружили пакет с ногами. По предварительной информации, останки принадлежат убитой аспирантке Анастасии Ещенко, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Окончательно это станет известно после проведения экспертизы, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова задержали 9 ноября, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире историка нашли останки 24-летней Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения.

В декабре Соколов написал журналистам письмо-исповедь, в котором подробно рассказал об отношениях с девушкой и планировавшейся свадьбе.

24 декабря Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении Соколова до 9 апреля 2020 года. Следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета России. Соколова перевели из петербургских «Крестов» в московский СИЗО «Бутырка». В настоящее время он проходит психиатрическую экспертизу, сообщает телеканал «Звезда».