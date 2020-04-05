Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Соколов доставлен в «Кресты» в воскресенье», — рассказал собеседник информагентства.

До этого момента Соколов находился в московском изоляторе «Бутырка».

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На минувшей неделе судья продлила ученому срок содержания под стражей до 23 сентября. Вместе с тем защита просила поместить историка по домашний арест из-за тяжелого состояния его здоровья. Очередное рассмотрение уголовного дела назначено на 9 апреля.

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова после того, как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Ещенко.

В середине марта расследование уголовного дела в отношении Соколова завершилось. По версии обвинения, 8 ноября историк убил Ещенко в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося в квартире обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку.