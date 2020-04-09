В Москве задержали мужчину с подозрительной сумкой, из-за которого ранее оцепили Манежную площадь. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 9 апреля.

Выяснилось, что в сумке у мужчины находились предметы, похожие на светошумовые гранаты. Их отправят на экспертизу.

По данным СМИ, инцидент произошел днем в четверг. Мужчина, который появился на Манежной площади с подозрительной сумкой, что-то кричал.

С 29 марта в Москве и области действует режим самоизоляции. Гражданам следует находиться дома и не выходить на улицу без особой надобности. За нарушение режима в столице уже оштрафовали девять человек.