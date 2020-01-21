Управляющий отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Красноярскому краю Денис Майборода задержан. Об этом сообщили источники нескольких российских агентств во вторник, 21 января.

«Да, он задержан. Работает Следственный комитет», — сказал собеседник ТАСС.

Подробностей и причин задержания источник не уточнил.

В конце 2018 года сообщалось, что заместитель управляющего отделом красноярского ПФР Алексей Трофимов арестован по делу о хищении 76 млн рублей. В 2017 году прошел открытый аукцион на приобретение двух административных зданий в Красноярске для нужд регионального пенсионного фонда в Ленинском районе города с начальной ценой более 130 млн рублей, реальная стоимость которого составляла около 54 млн рублей. Таким образом, были похищены принадлежащие ПФР 76 млн рублей.

По данным следователей, именно Трофимов причастен к выводу госсредств. Тогда суд заключил его под стражу.