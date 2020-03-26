Золотые слитки, которые грузчики потеряли в аэропорту Шереметьево, входили в партию драгоценного металла на сумму более 2,3 млрд рублей. Выпавшие слитки составляли одну сороковую часть груза.

Согласно декларации, которая оказалась в распоряжении телеканала РЕН ТВ, потерянная часть груза занимала багажный отсек №20, а всего мест было 40. Таким образом, общий вес партии составляет 1023 кг.

По данным источников телеканала, весь груз принадлежит частному лицу.

В накладной указано, что слитки принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов им. В.Н. Гулидова.

Руководитель управления информационной политики предприятия Мария Юферова сообщила телеканалу, что завод — не владелец груза. Предприятие только оказывает услугу по извлечению металла из сырья (руды или вторичного), но не владеет им, объяснила она. Металл мог быть произведен как недавно, так и год назад, отметила она.

Рейс SU2580 вылетел из Москвы в Лондон, в международный аэропорт Хитроу.

25 марта президент России Владимир Путин внес предложение обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Он также поручил правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян.

О вывозе крупной партии золота стало известно ранее 26 марта. Во время погрузки в самолет грузчики выронили контейнер со слитками весом 25,5 кг на общую сумму почти 58 млн рублей.