Министерство юстиции разрабатывает закон, согласно которому сотрудники коллекторских агентств и банков получат право не называть должникам свои имена, а использовать специальные цифровые идентификаторы. Данная мера позволит обезопасить взыскателей от возможной агрессии должников, сообщает РБК во вторник, 4 февраля.

Идентификаторы будут присваивать работодатели, причем им необходимо обеспечить соответствие кода и конкретного человека.

На сегодняшний день закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов называть свои имя, фамилию и отчество перед тем, как сообщить о задолженности. В проекте федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», который разрабатывают Минюст и Федеральная служба судебных приставов, отмечено, что взыскатели смогут называть только имя и идентификационный код.

Кроме того, проект предусматривает «маскировку» роботов-коллекторов, к которым будут применяться те же требования, что и к обычным взыскателям: они смогут представляться именем и номером.

В декабре Минюст предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан. Это специальный сервис для отправки голосовых сообщений, который сможет поддерживать различные сценарии разговоров с должниками, что будет считаться взаимодействием с ними.