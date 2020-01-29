Народный артист России Владимир Кузьмин тайно обвенчался со своей экс-супругой Екатериной Трофимовой. Об этом 29 января пишет StarHit.

О венчании изданию рассказала сама Трофимова в интервью. По ее словам, свадьбу они могут сыграть уже в 2020 году, пишет НСН.

«На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы верности друг другу дали», — цитирует Трофимову телеканал «360».

Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова расстались в 2018 году, прожив в браке 17 лет. До этого Кузьмин дважды был женат. Общение с Екатериной певец не прекращал, несмотря на новые отношения с яхтсменкой Светланой Карпухиной, уточняет «Газета.ру». О воссоединении бывших супругов стало известно в ноябре 2019 года.