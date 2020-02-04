Власти Ирана приговорили подозреваемого в шпионаже в пользу США к смертной казни. Об этом заявил официальный спикер верховного суда страны Голямхосейн Эсмаили.

Приговоренного зовут Амир Рахимпур, передает 4 февраля «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg. По словам Эмаили, он «скоро увидит возмездие».

Также виновными в шпионаже в пользу ЦРУ признаны два сотрудника благотворительного фонда. Их приговорили к лишению свободы. Один из них получил десятилетний срок за шпионаж, второй — пять лет за подрыв национальной безопасности, сообщает Reuters. Их имена не называются.

В ноябре 2019 года власти Ирана сообщили о задержании восьмерых шпионов ЦРУ. По их словам, все давно находились в оперативной разработке, двое пытались сбежать из страны.