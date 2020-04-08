Мужчина, которого извлекли из-под завалов после взрыва в жилом доме в Нижегородской области, скончался в больнице. Об этом рассказал источник в медицинских службах.

Таким образом, число жертв достигло двух, передает ТАСС.

Ранее 8 апреля глава регионального управления МЧС Валерий Синьков рассказал, что пострадавший мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Хлопок газа произошел поздним вечером 7 апреля в селе Филинское, в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома. В результате обрушились перекрытия между подъездами со второго по первый этаж. Изначально сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших. Всего в доме проживало 12 человек.