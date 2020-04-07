Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке. Об этом 7 апреля сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, Казарян скончался в ночь на 7 апреля. Его госпитализировали около недели назад с подозрением на коронавирус. Состояние ученого было тяжелым, его подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось.

Мишик Казарян был доктором физико-математических наук. Он работал в столичном ФИАН им. Лебедева, занимался исследованиями лазеров. Он считается одним из отцов-основателей современной лазерной физики, был удостоен Госпремии СССР в 1980 году, пишет телеканал «360». Ему было 72 года.

Ученый почувствовал себя плохо в 20-х числах марта, 16 марта был на работе в последний раз и с момента, как почувствовал себя плохо, ни с кем из института не контактировал. Вуз, как и прочие учреждения образования, закрыли на карантин, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В Коммунарку с подозрением на коронавирус Казаряна доставили вместе с 69-летней супругой. Она, будучи медиком по образованию, работала в медицинском вузе. Из-за осложнений она скончалась 26 марта, пишет НСН. Уточняется, что коронавирусом она заразилась в общественном месте.

По данным Worldometers на 7 апреля, в мире более 1,347 млн заразившихся коронавирусом. Более 74 тыс. человек умерли, более 286 тыс. — выздоровели. США занимают первое место по числу инфицированных — более 367 тыс. человек. В России зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заболевания, 58 человек скончались.

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