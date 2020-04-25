Клирик Богоявленского кафедрального собора в Елохове протодиакон Евгений Трофимов скончался в Москве. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в Русской православной церкви (РПЦ) 25 апреля.

Предположительно, причиной смерти стал коронавирус. Ему был 61 год.

Евгений Трофимов учился в Московской духовной семинарии в период с 1992 по 1999 год. В ноябре 1990-го был рукоположен в сан диакона Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в Богоявленском кафедральном соборе.

21 апреля скончался настоятель собора протоиерей Александр Агейкин. Как объяснили тогда в РПЦ, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Священнослужитель скончался на 49-м году жизни.

6 апреля коронавирус подтвердился у четырех представителей православного духовенства в Москве.

По состоянию на 25 апреля в России подтвердились 74 588 случаев заболевания COVID-19, из них 5966 — за последние сутки. 6250 человек вылечились. 681 пациент скончался.

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