Бывший заместитель министра геологии СССР Борис Зубарев умер в Москве после продолжительной болезни. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 1 февраля.

Бывший государственный деятель скончался на 99-м году жизни.

Зубарев является ветераном Великой Отечественной войны, служил летчиком-истребителем.

В 1962 году Зубарев руководил группой советских специалистов по поискам полезных ископаемых и эксплуатации алмазодобывающих предприятий в Гвинейской Республике. Должность первого замминистра геологии СССР занимал с 1976 по 1987 год. Позже возглавлял «Первую горнорудную компанию».