К давлению на журналистов Sputnik могут иметь отношение британские кураторы. Именно они повлияли на эстонские власти с целью преследования представителей прессы. Об этом сообщает в четверг, 26 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Москвы.

«Власти Королевства в последнее время предприняли ряд агрессивных действий в отношении российских СМИ: вынудили собкора российского издания покинуть Лондон, не выдали визу для работы российского журналиста в Британии, отказывают ряду российских корреспондентов в допуске на мероприятия, намеренно создают сложности для их работ», — рассказал собеседник информагентства.

По его сведениям, эти факты будут приняты во внимание для принятия санкций в отношении британских СМИ в России.

В свою очередь, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал беззаконием ситуацию с сотрудниками агентства Sputnik в Эстонии. Ранее он отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятовиу с просьбой разобраться в этом скандале.

24 декабря в Москве сочли «планомерной провокацией» действия Эстонии против Sputnik. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, такие действия подрывают существующие международно-правовые гарантии журналисткой деятельности.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что попытки преследования журналистов Sputnik не должны остаться незамеченными.

18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не перестанут работать на информагентство «Россия сегодня». Им пришли письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

В пресс-службе «России сегодня» назвали случившееся произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов. Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допускать ареста журналистов.