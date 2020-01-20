Комиссия кабмина одобрила инициативу Минсельхоза, согласно которой учёт и чипирование домашних питомцев начнётся в ближайшее время.

Сейчас документ готовят для внесения в Госдуму. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Что нужно знать о чипировании домашних животных

Ранее в Минсельхозе отмечали, что маркировка и учёт животных уже используются в рамках пилотного проекта в Башкортостане, Саратовской области, Нижегородской области, Ростовской области и Санкт-Петербурге.

В перечень животных, обязательных к регистрации, войдут собаки, кошки, мелкий и крупный рогатый скот, а также пушные звери и рыбы. В ведомстве уточнили, что чипирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации. Заниматься учётом будут аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы.

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