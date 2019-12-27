В Москве стало плохо режиссеру Михаилу Коновальчуку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 декабря.

В Доме ветеранов кино у 64-летнего режиссера началась сильная одышка, и ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики осмотрели Коновальчука, но госпитализировать не стали.

Согласно предварительной информации телеканала, у режиссера осложнения со здоровьем из-за проблем с сердцем.

Михаил Коновальчук (также работает под псевдонимом Михаил Кон) окончил сценарный факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). В 1990–1995 годах работал главным редактором киностудии «Ленфильм», заместителем директора по творческим вопросам. Трудился над кинолентами «День зверя», «В нашу гавань заходили корабли», «Странник», «Цветы календулы», «Время печали еще не пришло».

В начале декабря СМИ сообщили, что режиссер и художественный руководитель «Театриума на Серпуховке» Тереза Дурова упала в обморок у себя дома. 66-летнюю женщину без чувств обнаружил ее водитель.