Интернет-магазин Ozon намерен отказаться от большей части собственных курьеров. Точные сроки, когда это будет реализовано, не называются. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в компании.

Отмечается, что Ozon исторически делал ставку на собственную службу доставки. Так, по оценке президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова в штате Ozon сейчас около 1 тыс. курьеров — это 5% от общего числа доставщиков интернет-магазинов в России.

«В отличие от Amazon, которая могла с самого начала использовать американскую почту и службу доставки UPS, чтобы развиваться, у Ozon.ru 13 лет назад [в 1998 году] этого не было. Нам пришлось развивать собственную систему доставки», сказал изданию «Деловой Петербург» экс-руководитель Ozon Маэль Гавэ.

В последние несколько лет Ozon сталкивался с проблемами доставки товаров в пиковый предновогодний период. Жалобы об этом распространялись в интернете и социальных сетях. Проблемы касались нескольких тысяч покупок. Объяснялось это сбоем в информационной системе, которая отражалась на корректной сортировке заказов.

Предполагается, как сообщает представитель магазина, с увеличением числа партнеров по доставке Ozon сможет эффективно справляться с отправлением грузов в пиковые нагрузки. Компании-партнеры уже берут на себя эту функцию в небольших городах. В то время как в мегаполисах преобладает доставка собственными курьерами.

5 октября 2019 года Ozon сообщил о задержке в доставке из-за забастовки курьеров в Санкт-Петербурге. Сотрудники были недовольны некорректным начислением заработной платы.

На следующий день руководство компании встретилось с курьерами, чтобы разрешить все спорные вопросы. Конфликт удалось погасить, и проблема была решена.

В июле 2019 года данные 450 тыс. учетных записей интернет-магазина Ozon оказались в открытом доступе. Предположительно, утечка произошла еще полгода назад, но компания о ней не сообщала.