Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok с мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ ) на растрату в особо крупных размерах (часть 4 статьи 160 УК РФ). Об этом 23 декабря сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.

СК начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майкл Калви. Таким образом, процесс сбора доказательств по делу завершен и в ближайшее время участникам процесса будет объявлено об окончании следственных действий, после чего они будут знакомиться с материалами расследования.

В Baring Vostok считают, что уголовное дело о растрате средств банка «Восточный» «закончилось ничем», а расследование «отравляет инвестиционный климат страны». Также в фонде потребовали освободить «невиновных коллег».

«(Это дело) отбрасывает тень на все российское правосудие и отравляет инвестиционный климат страны, поэтому оно должно быть прекращено. Решение коммерческих споров с помощью уголовных дел абсолютно недопустимо и возвращает нас в произвол 90-х годов», — сказали в Baring Vostok.

Майкла Калви и Филиппа Дельпаля арестовали 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Суд продлил домашний арест Калви до 13 января.

По данным следствия, он, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро (ПКБ) задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.