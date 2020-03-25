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У актрисы Жанны Болотовой диагностирован коронавирус, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации телеграм-канала, 78-летняя народная артистка России заразилась коронавирусом после контакта с человеком, посещавшим Германию. В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщает, что Болотова сама недавно приехала из Германии.

Актриса госпитализирована с симптомами пневмонии и находится в медицинском центре в Коммунарке.

Жанна Болотова известна зрителю по ролям в фильмах «Дом, в котором я живу», «Любить человека», «Жмурки» и других.

Как сообщал «Рамблер», 24 марта стало известно, что 78-летний Лев Лещенко и его 66-летняя жена Ирина, вернувшись в Россию после гастролей в США и Канаде, почувствовали себя плохо и легли на обследование в больницу в Коммунарке в Москве. Результаты их анализов на коронавирус пока не известны.

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