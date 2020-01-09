Народный артист России Геннадий Юхтин попал в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 9 января.

По данным журналистов, артист получил травму бедра, упав у себя дома. О состоянии 87-летнего Юхтина пока неизвестно.

Юхтин родился в 1932 году в Куйбышевской области. В 10 лет стал сиротой: его мать погибла на фронте, а отец умер от ран. Тогда мальчик попал в детский дом для детей погибших офицеров армии и флота.

Позже окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) им. С.А. Герасимова. С 1955 года — актер Театра-студии киноактера. В 1994 году получил звание народного артиста России.

Юхтин снялся в фильмах «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице», «Чужая родня», «Алые паруса», «Неуловимые мстители», «Акваланги на дне», «Остров сокровищ»; в сериалах «Петербургские тайны», «Молодежка-3» и других кинокартинах.

Ранее, 30 декабря 2019 года, актрису Кристину Асмус госпитализировали в Москве с острой бактериальной инфекцией. По словам артистки, до больницы она долгое время участвовала в спектаклях и других мероприятиях с высокой температурой.