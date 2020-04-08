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СМИ сообщили, что ЦСКА согласовал с футболистами сокращение зарплат

23:33 08/04/2020

Руководство футбольного клуба ЦСКА договорилось с игроками о 50% снижении зарплат на период простоя тренировок и матчей. По окончании карантина, зарплаты повысятся, с первого матча – будут выплачиваться в полном объеме.

Инициатором и сторонником сокращения зарплат футболистам ЦСКА, по данным СМИ, выступил капитан и вратарь команды – Игорь Акинфеев, которому 8 апреля исполнилось 34 года.

Руководство и футболисты договорились о снижении зарплат на 50% с 19 марта, когда команда ушла на карантин, до 31 марта. Эти же условия распространяются на апрель, сообщает «Чемпионат».

Когда возобновятся тренировки, выплаты повысятся до 70% от всей суммы. С первого матча чемпионата РПЛ зарплаты игрокам будут выплачивать в полном объеме.

Зарубежные футбольные клубы тоже практикуют сокращение зарплат и благотворительность в поддержку борющихся с коронавирусом ученых и медиков. Лионель Месси призвал коллег по команде, которым этот шаг не очень понравился, согласиться на сокращение зарплат в период карантина и пожертвовал более миллиона долларов двум больницам, в которых лечат от коронавируса. Его заклятый коллега Криштиану Роналду поддержал больницы Португалии почти на два миллиона долларов.



