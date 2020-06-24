Как стало известно газете “Коммерсант”, не севере российской столицы сотрудники правоохранительных органов пресекли «сходку» криминальных авторитетов. Об этом изданию рассказал информированный источник.

По его словам, встреча состоялась в кафе на Алтуфьевском шоссе. В заведении собрались около трех десятков человек, которые, как считают правоохранители, имеют отношение к этническим преступным группировкам.

Сообщается, что находившиеся внутри открыли двери сами, но только спустя два часа. У них изъяли четыре травматических пистолета с разрешениями. В отделение полиции доставлены более двадцати человек.