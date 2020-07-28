Обвиняемый в госизмене экс-журналист Иван Сафронов отказался заключать сделку со следствием. Об этом сказал адвокат Иван Павлов.

По словам защитника, следователь предлагал ему сделку, в рамках которой он должен был бы признать вину и получить «не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет». Предложение было озвучено еще 13 июля.

В рамках этого судебного соглашения Сафронов должен был назвать имена его журналистских источников. По словам Павлова, это странно, так как следствие утверждает, что дело против Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Между тем 27 июля члены ОНК Москвы сообщили, что Ивана Сафронова изолировали в СИЗО «Лефортово» в связи с подозрением на COVID-19. Сейчас он ожидает результатов теста.