Минсельхоз опубликовал для общественного обсуждения законопроект о маркировке домашних животных. Она может начаться уже со следующего года, пишет «Российская газета».

Речь идет почти обо всех животных, принадлежащих человеку — от кошек и собак, до коров и северных оленей, уточняет. Способы маркировки будут разными. Это и специальные чипы, и простые бирки, и клеймо. Газета также приводит стоимость такой услуги. Например, бирка обойдется в 14-20 рублей, а подкожный микрочип — от 90 до 140 рублей (плюс от 50 до 100 рублей за установку).

Маркировкой будут заниматься госветслужбы и аттестованные специалисты. Предполагаемая дата вступления закона — 1 января 2021 года. Животных, рожденных до этого времени, нужно будет внести в систему учета до 31 декабря 2025 года.