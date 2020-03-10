В 2019 году россияне усыновили (удочерили) 11,9 тысячи детей. Это меньше, чем в 2018-ом (13 тысяч). Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на соответствующие данные Министерства юстиции.

По данным ведомства, больше всего детей в 2019 году официально усыновили в Московской области (705), Москве (690) и Краснодарском крае (439). Также большое количество актов об усыновлении было зарегистрировано в Санкт-Петербурге (407) и Свердловской области (390).

Наиболее низкий показатель усыновлений обнаружили в Чукотском (3) и Ненецком (9) автономных округах. В чуть большее количество зафиксировали в Ингушетии (12), Магаданской области (16) и Алтае (17).

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