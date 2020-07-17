Во втором квартале 2020 года уровень реальных доходов жителей России снизился на 8%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследования Росстата. Отмечается, что это рекордный показатель в период с 2013 года.

Речь идет о реальных располагаемых доходах — о сумме, которая остается на руках у россиян после оплаты всех счетов. Выяснилось, что в период с апреля по июль у людей на жизнь стало оставаться денег на 8% меньше, чем в начале года. Более того, с января по март 2020 года показатель реальных доходов вырос на 1,2%. Однако затем началось резкое падение, которое аналитики связывают с последствиями карантинных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Беря в расчет прошедшие полгода, эксперты пришли к выводу, что доходы россиян уменьшились на 4%. Предполагается, что итоговый показатель к концу года будет варьироваться в пределах 3,8% со знаком минус.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами подчеркнул, что в Кремле с результатами исследования Росстата еще не ознакомились, но напомнил, что увеличение реальных доходов жителей страны является приоритетной задачей российских властей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и научно-технического центра «Перспектива» представили результаты опроса, согласно которым доля россиян, чей средний доход ниже 15 тысяч рублей в месяц, выросла с 38,1% до 44,6% за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.