Компания Adidas с ее дочерней Reebok, а также автогигант Ford и ряд других фирм присоединяются к бойкоту Facebook, приостанавливая рекламу в ее соцсетях, сообщил телеканал CNBC.

По его данным, до конца июля приостанавливают размещение рекламы в Facebook и Instagram компании Adidas и Reebok, заявившие о намерении разработать критерии, которые позволят сделать как их самих, так и их партнеров «ответственными за создание и поддержание безопасной окружающей обстановки». Ford в ближайшие 30 дней также не будет размещать рекламу, чтобы провести оценку своего присутствия на платформах Facebook.

В свою очередь одна из крупнейших компаний США в области информационных технологий Hewlett-Packard (HP) приостанавливает размещение рекламы в Facebook до тех пор, пока в соцсети не появятся «более надежные» меры защиты. Производитель чистящих средств Clorox, сеть ресторанов Denny’s, компании Edgewell Personal Care и Conagra также приостанавливают рекламу в Facebook и Instagram.

Между тем портал Axios сообщил, что решение приостановить рекламу в Facebook и Instagram приняла компания Microsoft, которая, впрочем, в отличие от многих других компаний, обеспокоена не политикой Facebook, а тем, как именно ее реклама показывается. По сведениям портала, в компании недовольны тем, что ее реклама появляется рядом с «нежелательным контентом».

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом». После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever и Starbucks заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них — и в других соцсетях.

Агентство Блумберг в субботу привело данные, что из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов. Сам Цукерберг при этом ранее заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит «ненавистнические» высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.