В Госдуму поступил правительственный законопроект о возрасте ректоров вузов и их заместителей. Предполагается, что они смогут оставаться на своем посту до 70 лет. Сейчас — 65.

Авторы инициативы считают, что это позволит выполнять долгосрочные программы развития вузов в условиях дефицита управленческих кадров, а также сохранять научные традиции, пишет РБК. При этом в документе предусмотрено, что один и тот же человек не может занимать пост ректора или его заместителя более чем три срока. А максимальный срок контракта — пять лет.

Предельный возраст 70 лет устанавливается без права продления, исключая «отдельные случаи». Это касается ректоров МГУ и СПбГУ. В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров этих двух вузов. А после президент продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ и Николая Кропачева на должности ректора СПбГУ.

Видео дня. В России разрешили сажать коноплю