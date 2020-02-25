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СМИ: «Реал» готов отказаться от Мбаппе ради норвежского бомбардира

07:29 25/02/2020

Мадридский «Реал» интересуется нападающим «Боруссии» Эрлингом Холандом, пишет британский таблоид The Sun.

Издание отмечается, что «сливочные» даже намерены отказаться от трансфера форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и бросить все силы, чтобы подписать контракт с 19-летним норвежцем.

Эрлинг Холанд – восходящая звезда европейского футбола. В начале года он перешел в «Боруссию» из австрийского «Ред Булла». Сумма трансфера составила 20 млн евро. Игрок подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

В этом сезоне Эрлинг сыграл в 29 матчах, в которых забил 39 мячей и сделал восемь результативных передач. За «шмелей» норвежец провел восемь встреч во всех турнирах, отличившись 11 раз.



