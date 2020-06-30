Телеканал CNN утверждает со ссылкой на источники, что весной разведка США в предназначенной для американского президента Дональда Трампа сводке информировала, что Россия якобы предлагала боевикам радикального движения «Талибан» вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане.

Отмечается, что подобная оценка, содержащаяся в сводке, была якобы подкреплена «несколькими фрагментами информации», однако сводка в то же время содержала информацию, которая не подтверждала достоверности указанных данных. Телеканал добавляет, что Трамп не всегда или не полностью читает предоставляемую ему сводку.

По данным телеканала, поскольку информация была достаточно серьезной, сотрудники Совета национальной безопасности провели совещание, чтобы обсудить «возможные варианты ответа, в том числе санкции.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.