Американские истребители дважды за шесть минут помешали пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Air во время инцидента в четверг, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями.

Согласно источникам канала, первый раз американские истребители помешали лайнеру, когда иранский самолет летел над стратегическим сирийским регионом эт-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией и Ираком.

«Второй раз (истребители) помешали самолету над сирийско-ливанской границей», — добавили источники.

Телеканал отмечает, что пилот авиалайнера был вынужден сбросить высоту, чтобы избежать столкновения с американскими военными самолетами над сирийско-ливанской границей.

Источник сообщил, что F-15 подлетели близко к иранскому самолету в небе над Ливаном, когда он сбрасывал высоту, приближаясь к аэропорту Бейрута.

Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских истребителей с иранским пассажирским самолетом