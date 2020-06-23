Сильное землетрясение в Мексике причинило ущерб ряду зданий в городе Крусесита, расположенном поблизости от эпицентра толчков, сообщает местная газета OaxacaesNoticia.

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.

#VIDEO📹 El fuerte sismo de 7,5 en Crucecita Huatulco, #Oaxaca, causó algunos derrumbes en el centro de la ciudad . pic.twitter.com/FXaPBvFQxI — Oaxaca Es Más Noticia (@mas_oaxaca) June 23, 2020

На видео и фото, выложенных изданием, видны крупные куски бетона и камни, которые отвалились от зданий и лежат на улицах. Власти начинают закрывать дороги и огораживать здания лентами.

Издание отмечает, что жители порта Чауэ, расположенного в городе Крусесита, отметили снижение уровня прилива.

Центр по предупреждению о цунами в США сообщил, что на некоторых участках западного побережья Мексики возможны цунами с волнами высотой от одного до трех метров.