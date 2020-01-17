Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко получил травму головы и впал в кому. Об этом сообщает сайт Kp.ru со ссылкой на экс-пресс-секретаря городской администрации Лидию Пименову в пятницу, 17 января. В настоящий момент бывшая чиновница занимается должность пресс-секретаря областного драмтеатра.

По словам Пименовой, 58-летний Савенко получил травму головы еще 5 января. Он уже вторую неделю находится в коме. Состояние политика не позволяет перевезти его в другую больницу.

Глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков подтвердил порталу «Новый Калининград» то, что Савенко находится на стационарном лечении в больнице. «Юрий Алексеевич действительно сейчас проходит лечение в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи в Калининграде», — сказал Лысков. Подробностей он не сообщил, сославшись на закон о персональных данных.

Савенко возглавлял Калининград с 1998 по 2007 год. Затем с 2007 по 2011 год он являлся депутатом Госдумы от Калининградской области. В декабре 2011-го был назначен руководителем представительства области в Москве, проработав на этой должности до июля 2012 года.

В середине декабря стало известно, что один из студентов Высшей школы экономики (ВШЭ) был доставлен в реанимацию. У 20-летнего молодого человека диагностировали кому неясной этиологии.