Британский принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, заявил, что после заболевания обоняние и вкусовая чувствительность не восстановились у него в полной мере, сообщает газета Independent.

Во вторник принц Чарльз вместе с супругой Камиллой посетил больницу в Глостере и обсудил с сотрудниками медицинского учреждения их работу на фоне пандемии коронавируса. Один из присутствовавших на встрече сотрудников больницы Джефф Миллс (Jeff Mills) рассказал, что во время беседы Чарльз поделился своим личным опытом борьбы с коронавирусом.

«Он также рассказал о потере обоняния и ощущений вкуса и о том, что он, вроде как, по-прежнему чувствует, что она (потеря этих ощущений – ред.) у него есть», — сказал Миллс.

Принц Чарльз 25 марта сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. Принц перешел на режим самоизоляции, у него были слабые симптомы заболевания. У его супруги Камиллы анализы не подтвердили заражение COVID-19. В конце марта 71-летний британский принц вышел из самоизоляции. Официальный представитель принца сообщал, что состояние у Чарльза хорошее, и он «следует рекомендациям правительства».