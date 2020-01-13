Бывший гражданский муж Кристины Орбакайте, чеченский бизнесмен Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни по имени Аламат, сообщает Ura.ru.

По информации СМИ, свадьба состоялась 30 декабря. Это вторая чеченская жена Байсарова, причем с первой он не разводился, утверждается в материале. Байсаров — один из богатейших предпринимателей России. В 2018 году Forbes оценивал его состояние в $900 миллионов. Как пишут «Дни.ру», ГК СК «МОСТ» Байсарова участвует в модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМа).

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