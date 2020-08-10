Взрыв на границе между Кувейтом и Ираком произошел возле конвоя с военной техникой для армии США, сообщила в понедельник вечером кувейтская газета «Ар-Райи» в социальной сети Twitter, сославшись на иракский источник в сфере безопасности.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что взрыв был устроен в расположении американских войск на кувейтско-иракской границе.

«Одна из вооруженных группировок привела в действие взрывное устройство рядом с перевозившим военную технику для армии США конвоем вблизи границы с Кувейтом», — заявил источник газеты.