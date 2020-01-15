Президент России Владимир Путин в среду, 15 января, выступит в Москве со своим ежегодным посланием Федеральному собранию. Ожидается, что в этом году будут внесены некоторые изменения, сообщает телеканал «Звезда».

Традиционно, содержание послание не разглашается. Как отмечает телеканал, есть высокая вероятность того, что глава государства затронет такие темы, как отсутствие роста реальных доходов населения, попытки переписывания истории Западными странами. Кроме того, «Звезда» не исключает, что прозвучат какие-то предложения, связанные с определенными изменениями — настройкой Конституции. Об этом Путин говорил на состоявшейся в декабре большой пресс-конференции, когда из статьи о максимальном количестве президентских сроков предложил исключить слово «подряд».

Известно также, что второй раз за всю историю президент будет выступать в здании «Манежа». В 2018 году выбор места был связан с увеличением количества участников. В этом году причина такого выбора места неизвестна.

Начало мероприятия запланировано на 12:00 (мск).

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля. Тогда президент рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники и многое другое.

В ходе мероприятия глава государства каждый год обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи.

Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.