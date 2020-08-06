Украинская топ-модель Дарья Кирилюк, пожаловавшаяся на избиение охранниками на пляже в Турции, могла пострадать от рук своего молодого человека, об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах.

Как заявил собеседник издания, молодой человек Кирилюк, уроженец Турции с американским гражданством Баран Гюнеш, якобы приревновал украинку к состоятельному нефтяному магнату из одной из арабских стран.

По его словам, девушка в день инцидента действительно вступила в конфликт с гостями пляжного клуба Момо, завязалась потасовка. Охранники клуба, разнимавшие дерущихся, несколько раз ударили Кирилюк и выставили ее из помещения, сообщил источник в турецкой полиции.

«Но затем потасовка продолжилась уже на улице, модель попала своему парню под горячую руку. Есть свидетель, который видел, как девушку бил ее парень. Самые серьезные побои нанес девушке именно он, но в заявлении полиции модель это умолчала, и утверждает, что ее жестоко избили охранники клуба», — рассказал собеседник издания.

Ранее Кирилюк написала в инстаграме, что стала жертвой нападения охранников на пляже Момо. По ее словам, всего были избиты четыре девушки. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел вне его территории и его сотрудники не имеют к нему отношения. Пляж, где, предположительно, произошло избиение Кирилюк, закрыт на 15 дней.