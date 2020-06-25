Отстраненный от парада Победы военнослужащий по призыву не задумывал никаких провокаций во время прохода по Красной площади, а стекло автомобиля Федеральной службы безопасности (ФСО) он разбил из-за нервного срыва. Следователи не стали возбуждать уголовное дело, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам», — поделился подробностями собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что солдат-срочник одной из воинских частей устроил провокацию из-за того, что его перевели в резерв и он не смог принять участие в торжественном смотре. При этом причина, по которой военнослужащий был отстранен, не называлась. По информации паблика, уроженец Калуги, ранее питавший слабость к алкоголю, кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ).