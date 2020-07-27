Два человека погибли в испанской провинции Севилья, когда вертолет опустился слишком низко и врезался в дерево, сообщает агентство Europa Press.

Инцидент произошел около 8.00 (9.00 мск) в муниципалитете Педрера, прибывшие на место медики констатировали смерть тех, кто был на борту.

Как сообщил агентству мэр муниципалитета, разбившийся вертолет был частным, причина, по которой он летел так низко, пока неизвестна.

Как передает агентство EFE, правоохранители расследуют возможную связь инцидента с незаконным оборотом наркотиков. При этом на борту воздушного судна, разбившегося на плантации оливковых деревьев, запрещенных веществ обнаружено не было. При крушении погибли испанец и гражданин Колумбии, обоим было около 35 лет.