Президент испанского футбольного клуба «Валенсия» Анил Мурти нанял вооруженного пистолетом телохранителя после поступивших в его адрес угроз, сообщает Super Deporte.

В среду группы объединений болельщиков «Валенсии» провели демонстрацию в центре одноименного города, протестуя против владельца клуба Питера Лима и Мурти, которому также поступали угрозы смерти через социальные сети. Фанаты выражают недовольство трансферной политикой «Валенсии». В целях своей защиты Мурти нанял вооруженного телохранителя.

«Валенсия» по итогам прошлого сезона заняла девятое место в чемпионате Испании.

В октябре 2019 года «Валенсия» обращалась в полицию после того, как президент Мурти получал сообщения с угрозами расправы.