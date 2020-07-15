Президент Туниса Кайс Саид попросил премьер-министра страны Ильяса Фахфаха подать в отставку на фоне политического кризиса, сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM со ссылкой на свои источники.

Фахфах заявил в понедельник о намерении провести перестановки в кабинете министров после критики со стороны исламистской партии «Ан-Нахда» (Партия возрождения).

По данным радио, в среду глава государства принял в своей резиденции Фахфаха и спикера парламента Рашида аль-Ганнуши.

«Президент республики официально попросил премьер-министра Ильяса Фахфаха подать в отставку», — сообщает Mosaique FM со ссылкой на свои «достоверные источники».

Умеренная исламистская партия «Ан-Нахда» заявила в понедельник о конфликте интересов в связи с тем, что премьер Фахфах владеет акциями нескольких компаний. Одна из них, работающая в сфере защиты окружающей среды, выиграла два государственных тендера на 44 миллиона динаров (более 15 миллионов долларов).

Правительство Фахфаха, начавшее работу в феврале, является 11-м по счету с революции 2011 года.