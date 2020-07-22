Посольство Китая в США в последние дни получало в свой адрес угрозы взрыва, пишет газета «Пэнпай» со ссылкой на осведомленный источник.

Издание пишет, что 20 июля в визовый отдел посольства Китая в США с неизвестного номера поступали телефонные звонки. Звонившим был мужчина, который разговаривал на английском языке, он вешал трубку после ответа сотрудников.

«Во время последнего звонка мужчина спросил: «Это визовый отдел посольства Китая?», после подтверждения, звонивший спросил: «Вы знаете, что у вас есть в фойе?» После этого он сымитировал звук взрыва и повесил трубку», — пишет издание.

Кроме того, по словам источника, 21 марта на адрес посольства поступило письмо с угрозами расправы, а в последнее время резко возросли угрозы нападений, которые приходят в письменной форме на адрес посольства.

В связи с этим посольство и генконсульства Китая в США усилили меры безопасности.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США открыто провоцируют стигматизацию и разжигают ненависть в отношении Китая, а также, что китайское посольство в США в последнее время даже получало угрозы о бомбах, а дипломатические сотрудники – угрозы расправы.